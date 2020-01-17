معلومات جديدة: 11 مصابا من الجيش الامريكي نتيجة الصواريخ الايرانية على “عين الاسد”

2020/01/17 | 08:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف الجيش الامريكي، ان الولايات المتحدة عالجت 11 شخصا من جنودها من اعراض الارتجاج بالمخ نتيجة الهجوم الصاروخي الايراني الذي وقع في 8 كانون الثاني الجاري، على قاعدة عين الاسد.وقال الكابتن بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية في بيان نقلته رويترز وتابعته “يس عراق”: ”بينما لم يُقتل أي عسكريين أمريكيين […]

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