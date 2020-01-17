الجيش الأمريكي يقرّ بإصابة عدداً من جنوده بالهجوم الإيراني على عين الأسد

2020/01/17 | 08:40 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعترف الجيش الأمريكي بإصابة 11 جنديا من قواته بالهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الاسد الجوية في محافظة الأنبار، في الثامن من الشهر الجاري.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكابتن بيل أوربان، في بيان اوردته وكالة "رويترز"، إن "هؤلاء الجنود نقلوا للعلاج إلى مركز لاندستول الطبي الإقليمي في ألمانيا، وتم إرسال آخرين إلى معسكر أريفجان في الكويت لإجراء مزيد من الفحوص".

وأضاف "بينما لم يقتل أي عسكري أمريكي في الهجوم الإيراني يوم 8 كانون الثاني على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، إلا أنه عولج العديد من الجنود من أعراض ارتجاج بالمخ بسبب الانفجارات ولا تزال حالاتهم قيد التقييم".

وقال مصدر آخر لم يكشف عن اسمه، إن بعض الجنود أصيبوا بارتجاج أثناء الهجوم الإيراني، مضيفا "بعد حوالي أسبوع من الهجوم، ما زال بعض الأفراد العسكريين يعانون من بعض أعراض الارتجاج".

وأشار إلى أن هذا أصبح معروفا فقط خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبعد أقل من أسبوع على مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية على موكبه قرب مطار بغداد، شنت إيران في الساعات الأولى من صباح يوم 8 من الشهر الجاري هجوما استهدف قاعدة عين الأسد في العراق، قبل ساعات قليلة من دفن سليماني.

وكان الجيش الأمريكي قد أعلن في البداية، أنه لم تقع أي إصابات في صفوف جنوده.

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