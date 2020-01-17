كشف سر جسم فضائي غامض ظهر مؤخرا

2020/01/17 | 08:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف علماء الفلك اليابانيون طبيعة الجسم الفضائي الغامض، الذي حلق فوق مدينة كيوتو اليابانية يوم 29 أبريل عام 2017، ويفترضون أنه جزء من الكويكب 2003 YT1 القريب من الأرض.

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