فيروس غامض يؤدي لثاني حالة وفاة في الصين

2020/01/17 | 08:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤولون صينيون عن تسجيل ثاني حالة وفاة في البلاد، بسبب فيروس غامض أصاب العشرات حتى الآن وظهر في بلدين آسيويين آخرين.

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