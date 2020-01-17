2020/01/17 | 08:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنتظر مناطق واسعة من البلاد زخات مطر تبدأ من المناطق الغربية وتمتد لباقي المناطق، وذلك نتيجة اندماج منخفضين قادمين من البحر المتوسط والاحمر، فضلا عن فرص لتساقط الحالوب.وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إن “منخفضا جويا ناتج من اندماج منخفضين جويين الاول قادم من البحر المتوسط والثاني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مناطق العراق على موعد مع “غطاء مطري” ينطلق من غرب البلاد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مناطق العراق على موعد مع “غطاء مطري” ينطلق من غرب البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).