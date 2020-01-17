“الرصاص المجهول” يحصد أرواح نشطاء العراق.. مقتل مسعفة بكربلاء

2020/01/17 | 09:06 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيت الناشطة المدنية العراقية المسعفة هدى خضير، التي لم تتخطَّ 23 عاما، الخميس، في مستشفى الكاظمية التعليمي، إثر تعرضها لرصاص كاتم للصوت من قبل مسلحين، في ساحة الاعتصام بكربلاء.يأتي […]

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