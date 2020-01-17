السفير الصيني: جاهزون لتنفيذ الاتفاقية مع العراق

2020/01/17 | 09:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمن رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي همام حمودي والسفير الصيني في بغداد تشانغ تاو الخميس، المواقف الصينية مع العراق وشعبه، واصفا اياها بالرصينة، ف...

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