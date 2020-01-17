2020/01/17 | 09:14 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الخميس، عن اعتقال اعتقال منفذي جريمة اغتيال الملازم “ريبوار فاضل”.وقالت في بيان، انه “منذ اللحظات الأولى للعملية الإجرامية التي طالت منسوبنا […]

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