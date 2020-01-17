2020/01/17 | 09:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أمانة بغداد، اليوم الخميس، أن الانتهاء من أعمال طريق محمد القاسم منتصف الشهر المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانتهاء من أعمال طريق محمد القاسم منتصف الشهر المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانتهاء من أعمال طريق محمد القاسم منتصف الشهر المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).