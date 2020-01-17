إضراب وغلق طرقات في

2020/01/17 | 09:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قطع محتجون في لبنان، الجمعة، عددا من الطرق الرئيسي في البلاد، فيما شهدت مناطق في البلاد إضرابا عا...





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