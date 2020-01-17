2020/01/17 | 09:28 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
قطع محتجون في لبنان، الجمعة، عددا من الطرق الرئيسي في البلاد، فيما شهدت مناطق في البلاد إضرابا عا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
إضراب وغلق طرقات في "أسبوع الغضب" بلبنان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- متابعة
قطع محتجون في لبنان، الجمعة، عددا من الطرق الرئيسي في البلاد، فيما شهدت مناطق في البلاد إضرابا عا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
إضراب وغلق طرقات في "أسبوع الغضب" بلبنان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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