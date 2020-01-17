ميساء المصري - حرة عربية ..ترد على تصريحات السفير الأمريكي ضد الأردن .

2020/01/17 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميساء_المصري الى السفير الأمريكي في "إسرائيل" ديفيد فريدمان...تحية الحرية ....ثم بعد .في بداية قولنا نحن العرب نبدأ بسم الله ، حتى تكون حفظ وبركة من أي شر, وبما أنني أتكلم بعروبتي هنا , فيجب التنويه أننا نحن العرب في كينونتنا وبدوافع أيديولوجية لصدق نضالنا ، والدفاع عن أوطاننا ومقدساتنا فيها، نعتبر أنفسنا طالِبوا شهادة ، ونؤمن أنها تتحقق لمن يدافع عن دينه وعرضه وماله وأرضه والسيادة عليها وعلى ما تملكه......

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