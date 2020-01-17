2020/01/17 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #ابراهيم_الجندي الحلقة الحادية عشرة (الاخيرة ) : المائدة 109 - 120(109) يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ1- المعني: في بداية الاية أمر محذوف تقديره ( واحذروا ) يوم يجمع الله الرسل و يسألهم : الله : ماذَا أُجِبْتُمْ ..
ما الذي أجابتكم به أممكم حين دعوتموهم إلى الإقرار بوجودي ، توحيدي ، طاعتي ؟ الرسل : لا عل......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ابراهيم الجندي - 11- الرسول .. الهاً !!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ما الذي أجابتكم به أممكم حين دعوتموهم إلى الإقرار بوجودي ، توحيدي ، طاعتي ؟ الرسل : لا عل......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ابراهيم الجندي - 11- الرسول .. الهاً !!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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