2020/01/17 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ابراهيم_الجندي الحلقة الحادية عشرة (الاخيرة ) : المائدة 109 - 120(109) يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ1- المعني: في بداية الاية أمر محذوف تقديره ( واحذروا ) يوم يجمع الله الرسل و يسألهم : الله : ماذَا أُجِبْتُمْ ..ما الذي أجابتكم به أممكم حين دعوتموهم إلى الإقرار بوجودي ، توحيدي ، طاعتي ؟ الرسل : لا عل......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ابراهيم الجندي - 11- الرسول .. الهاً !!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ابراهيم الجندي - 11- الرسول .. الهاً !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).