عدلي محمد احمد - الخضوع للضغوط الامريكيه حقق الموقف الاثيوبي

2020/01/17 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عدلي_محمد_احمد لا تبدو الوساطه الامريكيه في كارثة سد النهضه الا تغليف لتفريط حكم السيسي في حصتنا المائيه منذ وقع اتفاقية التخلي عن حصتنا المائيه مقابل وعود فارغه , فاثيوبيا فرضت موقفها وستبدأ في حجز المياه مع الفيضان المقبل في يونيو, وبما لا يقل عن 15مليار مترمكعب صافي ,وهومقدار حد التخزين الميت المختلط بالطمي عند ارتفاع 596عن سطح البحر , لتبدأ مع تحققه عملية توليد الكهرباء من المياه التي ستعبر من خلال التوربينا......

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