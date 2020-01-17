2020/01/17 | 09:38 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين المدني والعسكري في الرافدين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/17 | 09:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين المدني والعسكري في الرافدين ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين المدني والعسكري في الرافدين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).