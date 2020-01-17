ارتفاع المؤشر نيكي في بداية التعامل بطوكيو

2020/01/17 | 09:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ارتفع المؤشر نيكي القياسي، اليوم الجمعة، في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وزاد نيكي 0.71% مسجلا 24103.45 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.49% ليصل إلى 1737.23 نقطة.

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