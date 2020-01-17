خلف: العراق يمتلك قوة جوية قادرة على تأمين وحماية أجوائه

2020/01/17 | 09:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء عبد الكريم خلف، أن العراق يمتلك قوة جوية قادرة على تأمين وحماية أجوائه.

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