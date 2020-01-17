2020/01/17 | 09:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، عن صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين التي تتراوح ما بين 3 و5 و 8 و 10 عن طريق أدوات الدفع الالكتروني .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: صرف سلف لأكثر من 453 متقاعد ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين: صرف سلف لأكثر من 453 متقاعد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).