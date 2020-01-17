وقف بين المتظاهرين وهاجم الصدر.. مرجع ديني يثير “اللغط” في الاوساط الشعبية

2020/01/17 | 09:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اثار مرجع ديني يدعى حسن الموسوي، اللغط في الاوساط الشعبية، وذلك بعد سلسلة تغريدات توعد من خلالها بمحاربة “الطغاة” مقدما الدعم للمتظاهرين.وعرف الموسوي بمهاجمة ايران وولاية الفقيه، وفيما يطلق على نفسه بـ”المرجع الديني”، تنكر العديد من المغردين لهذه التسمية مشككين بكونه مرجعا دينيا.وظهر الموسوي في مقطع فيديو وسط حشد من […]

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