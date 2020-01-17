بومبيو يغرد بالعربية: اللهم امنح السيستاني الشفاء العاجل والعمر الطويل

2020/01/17 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

غرّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة (17 كانون الثاني 2020)، بعد العملية الجراحية التي خضع لها المرجع الديني الأعلى علي السيستاني أمس الخميس.

وكتب بومبيو على حسابه في "تويتر"، وتابعته (بغداد اليوم)، "نشكر الله أن صاحب السماحة آية الله السيستاني خضع لعملية جراحية ناجحة اليوم في العراق".

وأضاف وزير الخارجية "أتوجه لله مع ملايين العراقيين بالدعاء له، فهو يمثل لهم مصدرًا للهداية والإلهام، اللهم امنحه الشفاء العاجل والعمر الطويل".

وغرّد وزير الخارجية الأميركية بثلاث لغات هي الإنكليزية والعربية والفارسية.

وفي وقت سابق من يوم أمس قالت السفارة الأمريكية في بغداد إنها تلقت نبأ نجاح جراحة السيد السيستاني "بفرح عظيم"، وأكدت إنه يلعب دورا في تحقيق الاستقرار الدائم، ووصفته بصمام أمان أساسي للعراق والمنطقة.

وتعرض المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، يوم الأربعاء، إلى كسر في الفخذ بعد التواء في الكاحل الأيسر، قبل أن يجري له أطباء عراقيون عملية جراحية ناجحة.

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