واشنطن تعلن تعرض 11 من جنودها بارتجاج المخ في

2020/01/17 | 10:02 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت إيران هجمات صاروخية في الثامن من كانون الثاني يناير استهدفت القاعدة الواقعة في محافظة الأنبار – صورة ارشيفية

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