سائرون: اميركا عرقلة تقدم العراق وعازمون على انهاء وجودها

2020/01/17 | 10:06 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اكد النائب عن تحالف سائرون مضر خزعل، الجمعة، ان اميركا عرقلة تقدم العراق منذ 2003 والى يومنا هذا، لاف...

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