القيادة المركزية الأمريكية تعلن إصابة 11 جنديا في القصف الايراني لقاعدة عراقية في 8 يناير

2020/01/17 | 10:07 - المصدر: فرانس 24

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أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكابتن بيل أوربان في بيان الخميس أن 11 جنديا أمريكيا على الأقل أصيبوا في الهجوم الإيراني على قاعدة عين الأسد العراقية في 8 يناير/كانون الثاني.



وكان البنتاغون قد نفى ذلك سابقا، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا بعد القصف الصاروخي أنه "لم يصب أي أمريكي في هجوم الليلة الماضية".

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