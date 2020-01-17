مصدر :القبض على حسوني الوسخ وفهد جريذي وفالح خنفسانة وعبود دجاجة وسليم مكناسة

2020/01/17 | 10:15 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مصدر امني انه تم القبض على ‏كل من “حسوني الوسخ وفهد جريذي وفالح خنفسانة وعبود دجاجة وسليم مكناسة وقال المصدر ان الاجهزة الامينة القت القبض على ما يسمى فوج […]

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