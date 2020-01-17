أمير سعودي: ليس من مصلحة السعودية انسحاب أمركيا من العراق حاليا

2020/01/17 | 10:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قال الأمير السعودي تركي الفيصل إن الوقت لم يحن بعد لانسحاب قوات الولايات المتحدة الأمريكية من العراق، معتبرا أن انسحاب تلك القوات يخلف عودة تنظيمات إرهابية كتنظيم القاعدة، كما حدث في أفغانستان.وأشار في حديثه لقناة سي إن بي سي الأمريكية إلى أن العراق سيكون أكثر تعقيدا وسفكا للدماء في حال انسحبت القوات […]

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