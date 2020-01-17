دعوة إلى تظاهرة مليونية ضد الوجود الامريكي في العراق

2020/01/17 | 10:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد دعوة السيد مقتدى الصدر الشعب العراقي إلى تظاهرة مليونية سلمية تنديدا بالاحتلال الامريكي وانتهاكاته للعراق، بادرت القوى والاحزاب وحركات المقاومة إ...

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