الرافدين: صرف سلف لأكثر من 453 متقاعدا

2020/01/17 | 10:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، عن صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين التي تتراوح ما بين 3 و5 و 8 و 10 عن طريق أدوات الدفع الالكتروني .

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