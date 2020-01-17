عدنان درجال يغادر اجتماع اربيل لعدم الاتفاق مع اعضاء الاتحاد

2020/01/17 | 10:18 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يظفر الاجتماع الذي عقد في اربيل بين اتحاد الكرة ورئيس كتلة المعترضين عدنان درجال بأية نتائج.وقال مصدر ان “درجال انسحب من الاجتماع بعد عدم التوصل الى اتفاق مع […]

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