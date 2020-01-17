2020/01/17 | 10:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / شهدت مدينة “هوايان” الصينية، جريمة إنسانية بعد قيام سيدة بإخراج الطفل من داخل حقيبتها ووضعته داخل صندوق قمامة بالقرب من المستشفى الذي وضعته به، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.وكانت كاميرات المراقبة الموجودة بالشارع قد رصدت ما قامت به السيدة، وكذلك لحظة إنقاذ الطفل على يد سيدة أخرى، حيث سمعت صوت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو : سيدة اتجهت إلى أقرب صندوق قمامة لتلقي طفلها فيه وتهربت!) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو : سيدة اتجهت إلى أقرب صندوق قمامة لتلقي طفلها فيه وتهربت!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).