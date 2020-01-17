نائب: تهديدات ترامب للعراق 'قرصنة'

2020/01/17 | 10:20 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر النائب كاظم الصيادي، الجمعة، ان سياسة الرئيس الامريكي دونالد ترامب محاولة منه للهروب من مشاكله الداخلية، واصفا تهديدات ترامب للعراق بأنها "نوع من انواع القرصنة".

وقال الصيادي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تهديدات ترامب بفرض عقوبات على العراق، هي نوع من انواع القرصنة من مافيا احتلت القرار السياسي في امريكا وتذمر منها الشعب الامريكي"، مبينا ان "ترامب لايحق له بالمطلق مصادرة المبالغ العراقية الموجودة في البنك الامريكي والمتضمنة سندات بقيمة 35 مليار دولار".

وأضاف الصيادي، أن "فرض عقوبات احادية الجانب من امريكا على العراق بعد رفضنا ممارسة القتل والغطرسة والاحتلال لاجواءنا، لاتعني شيء لنا"، مؤكدا ان "العراق اليوم ليس عراق الامس، ولدينا عدة حلفاء يمكننا عقد اتفاقات طويلة الامد كالصين وروسيا وعدد من الدول الاوربية".وشدد الصيادي على ان "سياسة ترامب العدوانية دليل فشله الداخلي في امريكا ومحاولته تصدير ازماته للخارج سواء من خلال التذرع ضد ايران بالاتفاق النووي او خرق سيادة العراق والتهديد المستمر للدول وهي سياسة ستغرق ترامب وتجعله اكبر الخاسرين بالانتخابات الامريكية المقبلة".

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