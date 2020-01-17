احد الاطباء المشاركين بعملية المرجع السيستاني يروي “كواليس” من داخل غرفة العمليات.. ويتحدث “مذهولا”

2020/01/17 | 10:30 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نقل احد الاطباء المشاركين باجراء العملية التي خضع لها المرجع الديني الاعلى علي السيستاني يوم امس الخميس، لقطات من الكواليس داخل غرفة العمليات.وقال الطبيب كرار هادي في تدوينة على حسابه في فيسبوك ورصدتها “يس عراق”: “اليوم جان الي الشرف انو اشارك بعلاج العالم الديني السيد علي السيستاني”.واضاف: “اول مره اشوف […]

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