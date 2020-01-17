شرطة ديالى تشكل لجنة عاجلة بشأن استهداف منزل نائب عن سائرون في المحافظة

2020/01/17 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الجمعة (17 كانون الثاني 2020)، بأن شرطة المحافظة شكلت لجنة تحقيق عاجلة، بشأن استهداف منزل النائبة عن تحالف "سائرون"، هوزان الشمري، ليلة أمس، بقضاء الخالص، شمالي ديالى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "منزل الشمري، الواقع في قرية السندية قرب قضاء الخالص (15كم شمال بعقوبة)، قد تعرض في ساعة متأخرة من ليلة أمس، للاستهداف بعبوة ناسفة محلية الصنع، ما دفع شرطة ديالى لتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق بالموضوع".

وأضاف، أن "اللجنة بدأت اجراءات البحث والتحري".

بغداد اليوم - الديوانية

افاد مصدر امني، الجمعة، باندلاع حريق في شارع السوق القديم وسط الديوانية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق اندلع في شارع السوق القديم وسط الديوانية".

واضاف، ان "خسائر ماد

بغداد اليوم _ الانبار

أعلنت خلية الاعلام الامني، الجمعة، عن تنفيذ عملية استباقية في صحراء الرطبة، فيما كشفت عن نتائج هذه العملية.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قطعات قيــادة عـمـليـات الانـبــار، نفذت عملية استباقية في صحراء

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، الخميس، عن اعتقال قتلة منسوبها الملازم ريبوار فاضل، الذي استهدفته مجموعة مسلحة شمالي العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان "منذ اللحظات الأولى للعملية الإجرامية التي طالت منسوبنا ا

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