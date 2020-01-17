القبض على “شفاء النعمة”.. قاتل العلماء ومُفتي تحطيم الآثار في الموصل

2020/01/17 | 10:39 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أعلنت القوات الأمنية العراقية القبض على مفتي تنظيم «داعش» في #الموصل المعروف باسم «شفاء النعمة» والمكنى بـ «أبو عبد الباري» في عملية نفذتها القوات الخاصة أمس […]

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