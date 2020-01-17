2020/01/17 | 10:40 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد علق وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو، على نجاح العملية الجراحية التي خضع لها المرجع الديني الاعلى علي السيستاني، فيما غرد باللغتين العربية والانجليزية شاكرا الله على نجاح العملية.وقال بومبيو في تغريدة تابعتها “يس عراق”: “نشكر الله أن صاحب السماحة آية الله السيستاني خضع لعملية جراحية ناجحة اليوم في العراق”.واضاف: “أتوجه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الامريكي يغرد بالعربية والانجليزية بشأن “عملية المرجع السيستاني”.. ويشكر الله) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية الامريكي يغرد بالعربية والانجليزية بشأن “عملية المرجع السيستاني”.. ويشكر الله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).