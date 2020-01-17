كوردستان تستقبل دفعة جديدة من اللاجئين السوريين

2020/01/17 | 10:40 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع عدد اللاجئين الذين لاذوا بإقليم كوردستان منذ الهجوم التركي على المناطق الحدودية في الشمال السوري الى 19 الفاً و745 لاجئاً – صورة ارشيفية

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