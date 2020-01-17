القيادة المركزية :إصابة 11 جنديا أميركيا في الهجوم الايراني على قاعدة عين الأسد

2020/01/17 | 11:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن,-(أ ف ب) – أصيب 11 جنديا أميركيا على الأقل في الهجوم الايراني على قاعدة عراقية ينتشر فيها جنود أميركيون، وفق ما أعلنت القيادة المركزية الخميس، على الرغم من نفي البنتاغون سابقا وقوع إصابات جراء الهجوم.وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية الكابتن بيل أوربان في بيان “في حين انه لم يقتل أي من الجنود […]

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