معاد الجحري - التكتيك النقابي السديد بقطاع التعليم في الفترة الراهنة

2020/01/17 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #معاد_الجحري يعيش قطاع التعليم، منذ مدة طويلة، على إيقاع نضالات نقابية متعددة يغلب عليها الطابع الفئوي.لكنها نضالات مشتتة ومعزولة بمعنى أنها لا تحضى بدعم ملموس من طرف باقي الفئات فبالأحرى باقي القطاعات المنقبة وعموم الشعب الكادح ويسهل بالتالي قمعها.ولهذا السبب، لا تؤدي هذه النضالات إلى انتصارات حاسمة بل في أحسن الأحوال إلى انتزاع مكتسبات جزئية، ما عدا بعض الحالات القليلة، مثل المعلمين العرضيين ومن بعدهم ......

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