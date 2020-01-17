كاظم حبيب - هل يستحق موت المتآمر على شعب العراق الحزن والأسى؟

2020/01/17 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب أقول ابتداءً إن الطريقة التي قتل بها الجنرال قاسم سليماني مدانة في ضوء القانون الدولي واستهتار من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الطريقة غير الشرعية التي تمارسها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل ضد من تعتقد أنه يعمل ضد مصالحهما بعيداً عن الشرعية الدولية وأحكام لوائح الأمم المتحدة.كما أشير ابتداءً بأن أحكام الإعدام بكل أشكالها وأسبابها مدانة بالنسبة لي أيضاً، لأنها ليست الطريقة الحضارية والإن......

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