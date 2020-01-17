الدفاع النيابية تحذر: داعش يعيد تنظيم نفسه في العراق

2020/01/17 | 11:15 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة حذر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عبدالخالق العزاوي، من عودة نشاط داعش لشن هجماته في العراق.وقال العزاوي في تصريحات صحفية، إن "داعش استغل الفجوة الأمنية خلال الأيام الماضية إزاء انشغال القوات العراقية في تأمين المظاهرات الشعبية".مشيراً إلى أن "الخلافات السياسية كان لها دوراً كبيراً في منح الفرصة لداعش في إعادة تنظيم نفسه مجدداً".وأضاف أن الضربات الاستباقية لمواقع داعش وتوحيد الصفوف السياسية والأمنية قد تحد من نشاطات داعش التي ظهرت مؤخراً وبشكل لافت.وحول دور قوات التحالف الدولي وضرورة ديمومة عملها في العراق أكد العزاوي أن "قوات التحالف الدولي ساهمت كثيراً في إعادة تحرير المحافظات العراقية من قبضة داعش وتأمين المعلومات الاستخباراتية الدقيقة للقوات العراقية وكثير من العمليات العسكرية الجوية نفذت بشكل مباشر من قبل القوات الأمريكية".ولفت إلى أن " الأحداث الأخيرة والصراع الأمريكي الإيراني اثر سلباً على تواجد القوات الأمريكية وقرار البرلمان بإخراجها من العراق".وبمبادرة من واشنطن توقّفت العمليات العسكرية المشتركة بين البلدين في 5 كانون الثاني/يناير أي بعد يومين من اغتيال فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بغارة شنّتها طائرة أميركية مسيّرة قرب مطار بغداد.

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