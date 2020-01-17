الهنين: اشترطنا على الشركات الصينية تنفيذ المشاريع بالتكنولوجيا العالمية

2020/01/17 | 11:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة الاقتصادية عبد الحسين الهنين، أن العراق اشترط على الشركات الصينية تنفيذ المشاريع بالتكنولوجيا العالمية الأمريكية والأوروبية.

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