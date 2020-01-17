تعزيزات عسكرية أمريكية في مناطق آبار النفط السورية

2020/01/17 | 11:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدخلت الولايات المتحدة الأمريكية، قافلة جديدة إلى الأراضي السورية مؤلفة من عشرات الشاحنات المحملة بمدرعات عسكرية ومساعدات لوجيستية، توجهت إلى آبار النفط في الحسكة ودير الزور.

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