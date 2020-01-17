2020/01/17 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن المركز العراقي الاقتصادي السياسي، الجمعة (17 كانون الثاني 2020)، أسعار العملات الأجنبية والذهب والنفط عالمياً لهذا اليوم.

وذكر المركز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "سعر بيع الدولار 122.250، بينما سعر شراء الـدولار 121.250".

وأضاف، أن "سعر اليورو العالمي هو 100 يورو لكل 111.45 دولار، وسعر الباوند العالمي هو 100 باون لكل 130.88 دولار".

وأشار الى أن "سعر الليرة التركية العالمي هو 100 دولار لكل 585.67 ليرة تركية، بينما سعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1555.27 $".

ولفت الى أن "سعر برميل نفط خــــــام برنــت هو 64.62 دولار، بينما سعر برميل نفط الخام الامريكــي هو 58.54 دولار".

بغداد اليوم - بغداد

اطلق مصرف الرافدين، الخميس (16 كانون الثاني 2020)، وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تتراوح ما بين ( 5 ، 10 ، 15، 20، 25 ) مليون دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية .

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ا

بغداد اليوم _ بغداد

قال الخبير الاقتصادي، همام الشماع، الاربعاء 15-1-2020، إن الاتفاقية بين العراق والصين نوع من انواع الوهم المباع للشعب العراقي وتحتوي على مبالغات كبيرة، فيما أكد عدم وجود معلومات رسمية بشأن تفاصيلها.

وقال همام الشم

بغداد اليوم - متابعة

رأى عضو اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد الصفار، الاثنين 13 كانون الثاني 2020، أن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، قادر على ارسال مشروع قانون الموازنة الى البرلمان.

وقال الصفار، في تصريح صحفي: "أرى أ

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