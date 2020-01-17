اعمدة حمراء اللون في سماء ذي قار تثير مخاوف السكان.. ومختص يفسر “الظاهرة”

2020/01/17 | 11:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أثارت ظاهرة حدثت في سماء مناطق الجنوب مساء امس الخميس، استغراب ودهشة السكان هناك، حيث شوهد ضوء احمر اللون على شكل عمود في السماء.وتناقلت صفحات ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورا تظهر وجود ضوء احمر اللون في سماء محافظات مثل الناصرية وميسان، مبدين استغرابهم من ما اسموها “ظاهرة كونية غريبة”.من جانبه، […]

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