القلم ملك على الملوك

2020/01/17 | 11:42 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوسف السعدي للقلم اهمية كبرى ,على امتداد تاريخ البشرية , في مختلف الأزمان ,والشعوب ,لان القلم الوسيلة , التي من خلالها يتم حفظ مآثر الشعوب ومنجزاتها , لذلك نجد أن […]

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