تغريدة للجبوري بأربع صور عن سبب ازدهار كوردستان

2020/01/17 | 11:42 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب في البرلمان العراقي احمد الجبوري - صورة ارشيفية

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