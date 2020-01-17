2020/01/17 | 11:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي ان تحالف البناء تم تشكيله لمجابهة تحالف الإصلاح والاعمار بعد نتائج الانتخابات الأخيرة وقد انتهى دوره بعد ذلك.

وقال الموسوي في تصريح إن نتائج الانتخابات الأخيرة هي من ابرزت هذه التحالفات وقد انتهى دورها بانتهاء الانتخابات، مؤكدا أن العراق دخل في مخالفة دستورية تتحملها القوى السياسية ورئيس الجمهورية في عدم تسمية رئيس الوزراء حتى الان.

وأضاف الموسوي أن قضية اختيار رئيس الوزراء هي شيعية- شيعية، وان سبب دخول العراق في هذه الازمة هو عدم الالتزام بالدستور ومخالفة بنوده بشكل صارخ.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموسوي: تحالف البناء تم تشكيله لمجابهة تحالف الإصلاح والاعمار وقد انتهى دوره) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموسوي: تحالف البناء تم تشكيله لمجابهة تحالف الإصلاح والاعمار وقد انتهى دوره) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).