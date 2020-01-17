2020/01/17 | 11:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل اعلام غربية، اليوم الجمعة، بأن محكمة أمريكية اصدرت أحكاما بالسجن على مواطنين إيرانيين اثنين بتهمة التجسس.

وحكمت المحكمة على أحمد رضا محمدي دوستدار، البالغ 39 عاما، وهو مواطن يحمل جنسية مزدوجة إيرانية وأمريكية بالسجن لمدة 38 شهرا، على أن يخضع للمراقبة 36 شهرا بعد الإفراج عنه إلى جانب دفع غرامة تزيد على 14 ألف دولار أمريكي.

كذلك، حكمت المحكمة على الإيراني مجيد قرباني البالغ من العمر 60 عاما، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة الأمريكية، بالسجن 30 شهرا على أن يخضع للمراقبة 36 شهرا بعد الإفراج عنه.

وأكد مساعد المدعي العام الأمريكي لشؤون الأمن القومي جان دمرز في بيان، أن دوستدار وقرباني متهمان بالتعاون مع إيران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمريكا تقضي بسجن إيرانيين اثنين بتهمة التجسس) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمريكا تقضي بسجن إيرانيين اثنين بتهمة التجسس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).