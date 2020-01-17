واشنطن تحكم بالسجن على ايرانيين بتهمة

2020/01/17 | 11:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة اصدرت محكمة أمريكية، حكما بالسجن 68 شهرا بتهمة "التجسس"، على اثنين من الرعايا الإيرانيينوذكر موقع شبكة اي بي اس أنه فقد "حُكم على أحمد رضا محمدي دوستدار (39 عاما)، وهو مواطن يحمل جنسية مزدوجة ايرانية واميركية بالسجن لمدة 38 شهرا، كما انه سيخض للمراقبة 36 شهرا بعد الافراج عنه الى جانب دفع غرامة تزيد على 14000 دولار".وحكمت المحكمة أيضاً على "مجيد قرباني البالغ من العمر 60 عاما، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة، بالسجن 30 شهرا وان يخضع للمراقبة 36 شهرا بعد الافراج عنه.واكد مساعد المدعي العام الاميركي لشؤون الامن القومي جان دمرز في بيان اصدره الحكم الصادر بحق هذين المواطنين الايرانيين واتهمهما بالتعاون مع إيران.

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