خبر سار للمتقاعدين المدنيين والعسكريين في العراق

2020/01/17 | 11:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين العراقي، اليوم الجمعة، عن صرف وجبة جديدة من سلف المتقاعدين المدنيين والعسكريين التي تتراوح مابين 3 و5 و 8 و 10 عن طريق أدوات الدفع...

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