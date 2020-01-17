إيران تدعو لعدم تسييس قضية الطائرة الأوكرانية المنكوبة

2020/01/17 | 11:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، بيان رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، الذي دعا فيه إلى تدخل قنصلي في قضية الطائرة الأوكرانية المنكوبة بأنه غريب.

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