اللواء 44 بالحشد الشعبي يصد تعرضا لداعش في قضاء الحضر جنوب غرب الموصل

2020/01/17 | 11:52 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدت قوة من اللواء 44 بالحشد الشعبي، الجمعة، تعرضا لداعش في قضاء الحضر جنوب غرب الموصل.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى إن، قوة من اللواء 44 بالحشد الشعبي صدت، فجر اليوم، تعرضا لداعش في قضاء الحضر جنوب غرب الموصل.وأضاف أن، القوة التابعة للواء اشتبكت مع الدواعش لعدة ساعات وتمكنت من دحرهم

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